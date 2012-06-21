Минулого року в Україну на постійне місце проживання переїхали 2 776 громадян Росії.
Загалом країну відвідали майже 1,5 мільйона росіян. Із них 3 474 приїхали на навчання, 2 152 – на роботу. Про це свідчать дані Державної служби статистики.
2017 року Україну відвідали понад 14,2 мільйона іноземців. Із них майже 89 тисяч іноземних громадян, які прибули у службових, ділових та дипломатичних цілях, майже 39 тисяч – у туристичних, понад 13,7 мільйона – у приватних, майже 349 тисяч – в рамках культурного та спортивного обміну, релігійних та інших цілях.
Найбільше в Україну прибували громадяни Молдови – понад 4,4 мільйона. На другому місці Білорусь – понад 2,7 мільйона осіб. Третю сходинку посіла Росія.