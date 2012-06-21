У будь-яку погоду військовослужбовці підрозділів 79-ї десантно-штурмової бригади, що дислокується в Миколаєві, виконують план бойової підготовки і підвищують навички поводження зі стрілецькою зброєю. Вогневі тренування з бойовою стрільбою на полігоні проводять в умовах, наближених до бойових. Особлива увага — тренуванню дій у складних погодних умовах. Я побувала на одному з них.
Вишкіл був по-справжньому гарячим. На визначених навчальних місцях полігона військовослужбовці бригади виконували комплексні вправи з автоматичної зброї з місця і у русі, взаємодіючи у двійці, з різних положень. Вправлялися у стрільбі з гранатомета РПГ-7 і метали бойові гранати. На іншому навчальному місці десантники-зенітники опрацьовували стрільбу із зенітної установки ЗУ-23-2 на автомобільному шасі по наземних цілях. А ще проходили заняття з інженерної підготовки. А під час заняття з мінної безпеки, що проходило в лісі, десантники навчалися виявляти розтяжки та інші мінно-вибухові пристрої взимку.
Вогневі вправи не нові для десантників, навчальні місця відомі, інструктори досвідчені, місцевість знайома. Але зима вносить корективи у навчання і перетворює знайомі ландшафти на суцільну білу поверхню.
«Узимку складніше, — ділиться один з військовослужбовців бригади. — Холодна погода, об’ємний зимовий одяг, бронежилет, глибокий сніг, рукавиці — все це ускладнює рухи, маніпуляції зі зброєю. Тож опрацьовуємо більш ретельну підготовку спорядження і зброї, щоб вразити ціль». Боєць переконаний, що в морозну погоду можна і потрібно проводити тренування, щоб бути готовим до різних умов.