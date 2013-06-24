Створення у державних адміністраціях самостійних структурних підрозділів з питань ветеранської політики сприятиме її реалізації у громадах. Про це наголосив державний секретар Міністерства у справах ветеранів України Віталій Загайний під час прямого ефіру національного телемарафону «Єдині новини», передає повідомляє Урядовий портал.

Він нагадав, що за ініціативи Мінветеранів Уряд вніс зміни до постанови КМУ №606, якими вже з 1 жовтня 2023 року в обласних, Київській міській, районних в місті Києві державних адміністраціях мають бути утворені окремі структурні підрозділи з питань ветеранської політики.

«Чому це важливо? Нові структурні підрозділи допомагатимуть координувати реалізацію державної ветеранської політики на місцях, швидше доносити інформацію та постулати ветеранської політики від центрального рівня до територіальної громади. Це забезпечуватиме комплексний і людиноцентриський підхід на шляху впровадження в Україні системи переходу від військової служби до цивільного життя», – пояснив Віталій Загайний.

«Що стосується ветеранської політики – це, в першу чергу, відповідальність держави, проте ми розраховуємо, що органи місцевого самоврядування теж до цього активно долучаться. І ми вже бачимо якісні приклади, які реалізовані, зокрема, у Львівській територіальній громаді. Вони своїм коштом створюють окремі осередки по роботі з ветеранами та членами їхніх сімей», – поінформував він.

Віталій Загайний також навів приклад експериментального проекту із запровадження в Україні помічників ветеранів, який Мінветеранів вже реалізує у чотирьох пілотних областях – Вінницькій, Дніпропетровській, Львівській, Миколаївській. «В ньому є гарне поєднання участі держави та участі громади. Сам помічник ветерана – це фахівець, який залучається комунальним неприбутковим підприємством, а про утримання такого фахівця дбає держава», – зазначив державний секретар Мінветеранів.