Мінветеранів створить у громадах діалогові платформи з питань державної ветеранської політики. Про це повідомила Міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна у прямому ефірі національного телемарафону «Єдині новини», передає Урядовий портал.

Вона зазначила, що 22 серпня у Києві пройшов VI Міжнародний ветеранський форум “Україна. Захисники. Майбутнє.” – масштабний захід, на якому очільниця Мінветеранів представила єдину державну ветеранську політику “Шлях ветерана".

Вона включає впровадження підтримки фахівців з супроводу ветеранів та демобілізованих, забезпечення житлом, освіту та професійну адаптацію, доступні адмінпослуги через ЦНАПи для ветеранів та членів їхніх родин, сприяння у працевлаштуванні та підтримку ветеранського підприємництва, розвиток адаптивних видів спорту.

Тож активне залучення місцевих громад до реалізації державної ветеранської політики в регіонах сприятиме гідній реінтеграції українських Захисників і Захисниць до мирного життя після повернення з війни, зауважила міністр.

«Маємо дійти до громад. Тому в областних центрах будуть створені діалогові платформи для комунікації з ветеранської політики. Щоб у кожній громаді розуміли, що таке нова державна ветеранська політика, і як слід опікуватись ветеранами та їхніми родинами. Тож вже у вересні ми будемо проводити такий регіональний захід», – анонсувала Юлія Лапутіна.

Нагадаємо, 22 серпня у Києві відбувся VІ Міжнародний ветеранський форум “Україна. Захисники. Майбутнє”, організований Міністерством у справах ветеранів України. У масштабному заході взяли участь понад 500 учасників – українські ветерани й ветеранки, Захисники і Захисниці, представники української влади, члени урядів держав-партнерів, дипломати, представники громадськості, ветеранських організацій, ветеранського бізнесу та наших міжнародних партнерів.