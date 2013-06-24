Співробітництво буде спрямовано на підтримку правового і соціального захисту ветеранів війни, членів їхніх сімей, родин загиблих Захисників і Захисниць України. Про це повідомляє Урядовий портал.
Меморандум підписали Міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна та голова Кримської республіканської організації Всеукраїнської профспілки військових, працівників правоохоронних органів та учасників бойових дій Руслан Місіратов.
Йдеться про залучення представників громадської організації до:
- обговорення проектів нормативно-правових актів щодо забезпечення прав і свобод ветеранів війни та членів їхніх сімей;
- участі у моніторингових групах при Мінветеранів;
- співпраці щодо покращення програм психічної реабілітації ветеранів та їхніх сімей;
- здійснення практичних заходів щодо формування позитивного образу ветерана війни тощо.
“Наразі Мінветеранів активно працює над тим, щоб наші Захисники і Захисниці після перемоги України мали можливість безпроблемно повернутися до мирного життя, отримати від держави належну соціальну підтримку та всі можливості для самореалізації у громадах, долучитися до відновлення економіки країни", – зазначила Юлія Лапутіна.
«Ми готові плідно та ефективно співпрацювати з Мінветеранів у реалізації програм з підтримки ветеранів війни, членів їхніх сімей, родин загиблих Воїнів», – наголосив Руслан Місіратов.