Співробітництво буде спрямовано на підтримку правового і соціального захисту ветеранів війни, членів їхніх сімей, родин загиблих Захисників і Захисниць України. Про це повідомляє Урядовий портал.

Меморандум підписали Міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна та голова Кримської республіканської організації Всеукраїнської профспілки військових, працівників правоохоронних органів та учасників бойових дій Руслан Місіратов.

Йдеться про залучення представників громадської організації до:

обговорення проектів нормативно-правових актів щодо забезпечення прав і свобод ветеранів війни та членів їхніх сімей;

участі у моніторингових групах при Мінветеранів;

співпраці щодо покращення програм психічної реабілітації ветеранів та їхніх сімей;

здійснення практичних заходів щодо формування позитивного образу ветерана війни тощо.

“Наразі Мінветеранів активно працює над тим, щоб наші Захисники і Захисниці після перемоги України мали можливість безпроблемно повернутися до мирного життя, отримати від держави належну соціальну підтримку та всі можливості для самореалізації у громадах, долучитися до відновлення економіки країни", – зазначила Юлія Лапутіна.

«Ми готові плідно та ефективно співпрацювати з Мінветеранів у реалізації програм з підтримки ветеранів війни, членів їхніх сімей, родин загиблих Воїнів», – наголосив Руслан Місіратов.