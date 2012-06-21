Міністерство юстиції на офіційному сайті почало публікувати прізвища реєстраторів і нотаріусів, яким анульовано або обмежено доступ до державних реєстрів із зазначенням терміну такого обмеження. За словами заступника міністра юстиції з питань державної реєстрації Олени Сукманової, така практика сприятиме відкритості й прозорості діяльності міністерства, а також убезпечить людей від звернення до недобросовісних реєстраторів.
«На сайті Мін’юсту завжди розміщували накази про призначення камеральних перевірок реєстраторів (камеральна перевірка — безвиїзна перевірка дій реєстратора на основі реєстру). Отже, існував певний вакуум в інформуванні, бо з одного боку, люди бачили, що нотаріусу чи реєстратору призначили камеральну перевірку, а з іншого — не розуміли, чим ця перевірка закінчилася», — зазначила Олена Сукманова.
За її словами, стала доступною вся інформація, а саме дані про початок перевірки та результати після її завершення. Заступник міністра додала, що рекомендацію публікувати дані про результати перевірок надала Мін’юсту рада бізнес-омбудсмена у системному звіті щодо протидії рейдерству. «Вони нам порадили публікувати інформацію про те, чим закінчується камеральна перевірка, щоб усі клієнти, які користуються послугами реєстратора, бачили, що його відключили», — сказала Олена Сукманова.
Відтепер повний список реєстраторів і нотаріусів з інформацією про те, коли і на скільки їх відключили від реєстру чи повністю анулювали доступ, можна знайти за посиланням https://minjust.gov.ua/spysok-der-reest-ta-not на сайті Мін’юсту.
«Це дає змогу самим реєстраторам контролювати доступ до реєстру, а також убезпечить їхніх клієнтів від потрапляння в неприємну ситуацію, — зазначила Олена Сукманова. — Варто звернути увагу, що реєстратор надає публічні послуги, відповідно інформація про те, що той чи інший реєстратор не може їх надавати, також має бути публічною».
Катерина БРАТКО
для «Урядового кур’єра»