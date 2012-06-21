У більшості країн право власності — священне поняття. В Україні поки що трапляються випадки рейдерства. Так, нещодавно до Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Мін’юсту надійшла 151 скарга від власників земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що розташовані на Кіровоградщині. Три державні реєстратори незаконно перереєстрували земельні ділянки на одну з українських аграрних компаній.
За результатами розгляду скарг комісія скасувала незаконні реєстраційні дії. Так повернуто майно у законну власність селян та прийнято рішення анулювати доступ до реєстру для реєстраторів-порушників назавжди.
«Нам з колегами вдалося домогтися ухвалення антирейдерського закону, що передбачає 10 років ув’язнення за такий злочин, — каже міністр юстиції Павло Петренко. — Ми візьмемо на контроль питання відповідальності державних реєстраторів. Мін’юст швидко відреагував на рейдерське захоплення, але справедливість буде поновлено тоді, коли винні сидітимуть у в’язниці. Плануємо докласти спільних зусиль, щоб таке ганебне явище, як рейдерство, відійшло у минуле».
Голова комісії Павло Мороз додав, що після ухвалення антирейдерського закону випадки рейдерства поодинокі. Проте все ще знаходяться реєстратори, які забувають, що за протизаконні дії їм загрожує ув’язнення.
«Нині кількість рейдерських захоплень в Україні зменшилась на 90%, але ми не втрачаємо пильність! Комісія Мін’юсту працює та повертає незаконно відчужене майно нашим громадянам та бізнесу, — наголосив Павло Мороз. — До Мін’юсту звернулися громадяни, яких три реєстратори незаконно позбавили права на землю. Так, вони фактично обікрали одну з найменш соціально захищених верств населення. Комісія максимально оперативно розглянула скарги потерпілих і поновила законні права селян. Наш наступний крок — усі матеріали справи щодо цих реєстраторів буде передано до правоохоронних органів. Сподіваюся, що злочинці, які посягають на чужу власність, відповідатимуть і потраплять до в’язниці на 10 років».
Коли реєстратори бачитимуть, як за незаконні дії ув’язнили їхніх колег, тоді вони десять разів подумають, чи варто порушувати закон.