У місті Ванкувер (Канада) міністра оборони Степана Полторака прийняв його тамтешній колега — міністр національної оборони Канади Харджит Сейджжан. «Під час зустрічі обговорено важливу тему застосування Миротворчої місії ООН на території Донецької та Луганської областей. Наш головний критерій — майбутню Миротворчу місію ООН із мандатом діяльності має бути розгорнуто на всій тимчасово окупованій території. Принципова вимога — забезпечити міжнародний контроль над частиною українсько-російського державного кордону в зоні конфлікту та вивести з території України всі незаконні збройні формування та підрозділи РФ, а також встановити контроль за станом зберігання важкого озброєння», — розширив коло порушених у розмові питань Степан Полторак.
«Ми виключаємо можливість участі Росії в майбутній місії. Вірю, що місія на Донбасі можлива й за підтримки наших міжнародних друзів. Заплановане вдасться втілити в життя», — цитує його слова прес-служба Міноборони.
Під час заходів Міжнародної конференції ООН з питань миротворчості вітчизняний урядовець зустрівся з міністром оборони Королівства Швеція Петером Хульквістом. Колеги обговорювали поглиблення військової співпраці в оборонній сфері, а також майбутній візит очільника оборонного відомства Швеції в Україну.
Україна заручилася підтримкою Швеції у питаннях, пов’язаних із планами залучення Миротворчої місії ООН на Донбас. А рішення оборонного відомства Швеції щодо приєднання до операції Unifier слугуватиме нарощенню оперативних спроможностей і досягненню взаємосумісності за євроатлантичними стандартами, переконаний Степан Полторак.
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