США підтримують розміщення миротворців на Донбасі з широким мандатом, який давав би їм право контролювати ситуацію на українсько-російському кордоні. Про це на брифінгу для журналістів у Вашингтоні заявила речниця Державного департаменту Хезер Науерт.
«Ми переконані, що перспектива миротворчих сил ООН на сході України є ідеєю, яку варто розглянути», — сказала дипломат. За її словами, Вашингтон вважає, що міжнародні миротворці — це ймовірний засіб для відновлення українського суверенітету й територіальної цілісності.
«Однак я хочу чітко наголосити, що такі сили повинні мати широкий мандат, щоб забезпечувати мир і безпеку на всій окупованій території України, і зокрема на кордоні з Росією, для того, щоб уникнути поглиблення або закріплення розподілу України», — наголосила Хезер Науерт. При цьому вона зауважила, що інші європейські країни, зокрема Німеччина, погоджуються зі США в цьому питанні. А Сполучені Штати, своєю чергою, підтримують роботу «нормандської четвірки», повідомляє УНІАН. Вона також нагадала, що нещодавно США призначили своїм представником у справах України Курта Волкера, пояснивши головну мету його діяльності на цій посаді — сприяти мінському процесу.
Хезер Науерт повідомила, що Вашингтон «неодноразово закликав Росію забезпечити стійкий режим припинення вогню, розвести сили вздовж лінії зіткнення, відвести важке озброєння й дозволити повний, безперешкодний та безпечний доступ міжнародним спостерігачам зокрема на міжнародний кордон». За її словами, США прагнуть відновити територіальну цілісність України і захистити українців, незалежно від їхньої «релігії, етнічного походження чи мови, якою вони розмовляють».