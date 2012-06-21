Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
367-ма річниця битви під Берестечком зібрала на Козацьких могилах українців-патріотів, тих, хто й через віки хоче набратися енергії та козацького духу, щоб достойно жити й творити на рідній землі. У Національному історико-меморіальному заповіднику «Поле Берестецької битви», що в селі Пляшева Радивилівського району на Рівненщині, відбулися Божественна літургія та панахида за загиблими козаками та селянами. Богослужіння очолив святійший патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет:
«Ми зібралися, аби вшанувати героїв – минулих і сьогоднішніх часів. На їх прикладі вчимося любити рідну землю та берегти віру православну. Віримо, що Господь подарує Україні не тільки мир, а і єдину помісну автокефальну церкву, за яку молимося більше 25 років»,– звернувся він до вірян.
Літературно-мистецька композиція «На поклін до Козацьких могил» пройшла за участю колективів із Хмельниччини, Львівщини, Волині, Тернопілля, Луганщини, Київщини та Рівненщини. А сьогоднішні козаки розбили наметове містечко, в якому демонстрували зразки козацької зброї, власну міць та пригощали охочих свіжим кулішем. Незважаючи на неймовірну спеку, люди тут були звідусіль: Берестечко й справді стало місцем паломництва українців.