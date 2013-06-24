Уряд закликає підприємців і місцеву владу долучатись до програм підтримки бізнесу і населення. Про це говорила Перший віце-прем'єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко під час зустрічі з Асоціацією міст України, передає Урядовий портал.

«Попри щоденні виклики маємо вже зараз думати про розвиток у майбутньому. І ваша роль у цьому — ключова. Ми маємо низку програм з підтримки та розвитку бізнесу. Серед них – єРобота, єОселя, “Доступне кредитування 5-7-9%”, Індустріальні парки. Долучитися до кожної із них можете і ви. Адже підтримка підприємництва у регіонах — це інвестиція у майбутнє. Це нові робочі місця, збільшення податків, покращення бізнес-клімату», - наголосила Юлія Свириденко.

За її словами, за останні 6 місяців на підтримку потреб безпеки та оборони було спрямовано 58% всіх коштів держбюджету. Перший віце-прем'єр-міністр наголосила, що армію та військових Україна фінансує виключно власними коштами. Середньомісячні військові видатки становлять 137 млрд гривень. А від податкової і митниці бюджет отримує лише 100 млрд грн на місць.

"Тому наша економіка має працювати. І це залежить як від Уряду, так і від місцевої влади", - підкреслила Юлія Свириденко.

Одним із дієвих механізмів децентралізації вона назвала створення індустріальних парків. Таким чином місцева влада може сформувати сприятливий бізнес-клімат у своїй громаді та регіоні. Ініціювати створення індустріального парку може державна, місцева влада, а також приватні особи на землі, призначеній для ведення промисловості.

"Фінансувати підключення інфраструктури індустріальних парків комунальної форми власності можете саме ви — місцеві органи влади. А від їхньої роботи виграє і бізнес, і громади, і держава", - продовжила Юлія Свириденко.

Ще один важливий напрямок – розвиток будівельної галузі. Для цього Уряд запустив програму доступних кредитів на житло єОселя.

Від початку її дії вже було видано 2497 доступних кредитів на майже 3,5 мільярди гривень. Загалом понад 62 тисяч українців залишили заявки на оформлення іпотеки. Це показує неймовірну віру українців у перемогу, адже у час війни готові до 20 років виплачувати іпотеку на житло тут — в Україні.

"З 1 серпня ми запустили другу хвилю єОселі. Тепер пільгова іпотека доступна українцям, які не мають власного житла або воно мале. Для них відсоткова ставка складає вже 7%. Для пільгових категорій умови залишаються без змін – 3%. Цього тижня нам вдалося суттєво збільшити фінансування програми, тож до кінця року зможемо видати 10 тисяч кредитів на житло. І знову, ви — органи влади на місцях, можете стати підтримкою для будівельної галузі. Наприклад, спільно фінансувати перший внесок учасників програми, долучатися до компенсації частини кредиту, чи частини відсоткової ставки. Це вже працює у деяких регіонах", - пояснила Юлія Свириденко.

Так, Закарпатська ОВА компенсує відсоткову ставку військовим ЗСУ, які служать за контрактом. Миколаївська ОВА частково відшкодовує виплати по іпотеці військовим ЗСУ, які перебували у полоні. Чернівецька ОВА компенсує частину відсоткової ставки за іпотечними кредитами військовим, силовикам, ветеранам війни та учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та внутрішньо переміщеним особам.

Щоб запровадити програму компенсації у своєму регіоні, місцевій владі потрібно звернутись до "Укрфінжитла".

"Підтримка бізнесу — це у першу чергу інвестиція у наше майбутнє. Вже зараз саме податки на доходи фізичних осіб стали основним джерелом надходжень для органів місцевої влади. Податкові надходження до держбюджету вийшли на довоєнний рівень – і за останні пів року склали 600 млрд грн. Це на 20% більше, ніж торік", - резюмувала Юлія Свириденко.