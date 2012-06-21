Як повідомили в Департаменті фінансів Чернівецької облдержадміністрації, власні надходження загального фонду місцевих бюджетів області склали 1886,1 млн. грн., що становить 112% до плану, уточненого місцевими радами. Планові показники за 2016 рік виконані усіма районами, об’єднаними територіальними громадами області, містами обласного значення та по обласному бюджету. Порівняно з минулорічними, надходження до загального фонду збільшились на 628,9 млн. грн., або в 1,5 рази.
Виконання видаткової частини місцевих бюджетів-2016 становить 7355,7 млн. грн., або 94,4% до уточненого плану на 2016 рік, і перевищує обсяг вказаних видатків за 2015 рік на 1471,8 млн. грн., або на 25%.
До того ж для розвитку соціальної інфраструктури з Державного бюджету України Буковина отримала 210,6 млн. грн. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів І-ІІ групи з числа військовослужбовців-учасників АТО надано компенсацію на придбання житла 19 сім’ям загиблих учасників АТО і 2 інвалідам в загальній сумі 11,1 млн. грн.