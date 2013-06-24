Відповідно до законодавства України, доходи військовослужбовців підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб (ПДФО), і відповідні суми податку утримують з їхніх заробітних плат. Однак суму утриманого ПДФО одразу компенсують військовослужбовцям за рахунок коштів з державного бюджету.Це означає, що на практиці у військовослужбовців не зменшуються нарахування через сплату податку. Тобто вони отримують грошове забезпечення в повному обсязі. Цей механізм описано у статтях Податкового кодексу України, роз’яснює Міністерство фінансів.

На сьогодні надходження від ПДФО розподіляють у пропорції: 79% — місцеві бюджети, 21% — держбюджет. Рішення тимчасово перенаправити отриманий ресурс від військового ПДФО на розвиток ОПК загалом та купівлю дронів зокрема з одночасним відшкодуванням такої суми військовим та створенням компенсаторів для вирівнювання бюджетних диспропорцій на рівні громад дасть змогу не розпорошувати бюджетні кошти на непріоритетні під час війни речі.

Місцеві бюджети в жодному разі не залишаться недофінансованими. Ресурс місцевих бюджетів на 2024 рік формуватиметься за рахунок надходження ПДФО (орієнтовно 237 мільярдів гривень), базової дотації (21,1 мільярда гривень) і додаткової дотації (33,4 мільярда гривень). Сумарно це становить більш як 290 мільярдів гривень. І цей ресурс більший на 75 мільярдів гривень від ресурсу 2021 року, коли військовий ПДФО у структурі місцевих бюджетів був трохи більш як 6%.

Додаткова дотація дасть змогу надати підтримку громадам, в яких зменшуються надходження до бюджетів. Це може стосуватися переважно тимчасово окупованих громад або громад, на території яких тривають або тривали бойові дії. Такі місцеві бюджети і 2023 року отримують додаткову дотацію за підсумками виконання бюджетів.

На сьогодні між місцевими бюджетами розподілено 14,7 мільярда гривень, з них для тимчасово окупованих та на яких тривають або тривали бойові дії — 9,8 мільярда гривень.

Навіть нині за умови істотних залишків на рахунках місцевих органів влади (станом на 1 вересня 2023 року — 201,8 мільярда гривень) у серпні 2023 року Мінфін, згідно з бюджетним законодавством, забезпечив перерахування міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам обсягом 16,6 мільярда гривень, що становить 88,8% передбачених розписом асигнувань, зокрема: базову дотацію перераховано в сумі 2,4 мільярда гривень, або 100% розпису асигнувань, додаткові дотації — в сумі 897 мільйонів гривень.

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«Урядового кур’єра»