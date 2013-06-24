Навіть в умовах воєнного стану виконання місцевих бюджетів має позитивну динаміку порівняно з торішніми показниками. Спостерігається поступове повернення до попередніх темпів зростання дохідної частини місцевих бюджетів. Це наголосив перший заступник міністра фінансів Денис Улютін під час панельної дискусії «Шлях до відбудови сильних територіальних громад» на форумі «Реформи. Децентралізація. Євроінтеграція», який відбувся в місті Бучі.

«Станом на 1 грудня 2023 року до загального фонду місцевих бюджетів без урахування міжбюджетних трансфертівнадійшло 407,3 мільярда гривень, або на 52,8 мільярда гривень грн (+15%) більше порівняно з відповідним періодом 2022 року. Важливо, що капітальні видатки становлять 187 мільярдів гривень, а це майже 26% всіх видатків місцевих бюджетів. Маємо розуміти, наскільки великий ресурс є на сьогодні в місцевих бюджетів, і його слід спрямувати на забезпечення якості життя жителів територіальної громади», — зауважив Денис Улютін.

Перший заступник міністра фінансів зазначив, що триває робота для посилення фінансової спроможності органів місцевого самоврядування: «Працюємо над удосконаленням бюджетного та податкового законодавства, зокрема розроблено проєкт закону щодо надання додаткових повноважень органам місцевого самоврядування в частині адміністрування місцевих податків і зборів, який опрацьовують зацікавлені органи. Також заплановано вдосконалення механізму горизонтального вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів з урахуванням оновлених повноважень місцевих органів влади».

Денис Улютін наголосив, що на наступний рік заплановано трансферти, спрямовані на відновлення регіонів та підтримку населення, зокрема передбачено 33,4 мільярда гривень додаткової дотації місцевим бюджетам, які найбільше постраждали в період війни. Про це повідомляє Міністерство фінансів.