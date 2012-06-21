67% жителів Рівненщини вважають проблемою номер один якість місцевих доріг чи, сказати б, подекуди вже просто напрямків. Загалом же дороги входять у 10 пріоритетів для громадян України. Це загальновідомо. Про них складаємо анекдоти, вдало обігруючи тезу про дороги й дурнів, і сміємося самі над собою, якщо виходить. Адже здебільшого доводиться плакати, бо дорожній фронт, наче багатоголовий дракон, забирає в рази більше українців, ніж війна на сході.

Голова Рівненської ОДА, заступник голови ради Всеукраїнської дорожньої асоціації Віталій Коваль вирішив діяти за принципом «Сміється той, хто сміється останнім». Він ініціював Західноукраїнський форум «Розвиток та безпека місцевих доріг». До нього долучилися інші області й навіть держави. Форум, що відбувся в Рівному, набув статусу міжнародного: з’їхалися 450 учасників з України, Словенії, Білорусі, Туреччини, Німеччини, Китаю.

Ішлося передовсім про зміни механізмів проведення тендерів та фінансування дорожнього будівництва, самої його ідеології. Судячи з позиції голови Держагентства автомобільних доріг України Олександра Кубракова, у галузі будуть революційні зміни, частину з яких уже відчули учасники ринку.

— 123 тисячі кілометрів доріг місцевого значення цього року передано в розпорядження місцевих державних адміністрацій, і їх кількість зростатиме, — сказав Олександр Кубраков. — За останні місяці в дорожній галузі запроваджено середньострокове планування, відповідний закон уже підписав Президент. Тепер із дорожньої субвенції можуть фінансувати проєктні роботи на місцях, що раніше було неабиякою проблемою. Тобто частину шлюзів держава відкрила, і ми цю роботу продовжуємо.

Підхід до використання коштів субвенції на місцях украй строкатий: є області, які витрачають 80% на утримання доріг, а є такі, що 20. Як на мене, підхід має бути єдиним, надто в умовах недостатнього фінансування.

Ця проблема стосується й державних доріг також. Але стан місцевих гірший, а їх протяжність більша. Тому розраховувати тільки на дорожній фонд не виходить.

Днями Херсонську область визначено пілотною у проєкті, який фінансуватиме ЄБРР. Місцеві адміністрації вже рік як можуть отримати такі кредити під місцеві гарантії, їх лише треба зареєструвати в Кабміні. Тому ми напрацюємо дорожню карту цього процесу.

Заступник голови Рахункової палати України Андрій Мейснер проаналізував використання субвенції на будівництво, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення у 2018 році. Він не додав оптимізму, бо з 11 мільярдів лише 2% спрямовано на будівництво нових доріг. 40 — на поточний ямковий ремонт, 34 — на дрібний і лише 24% — на капітальний. Головною проблемою нераціонального, м’яко кажучи, використання коштів він назвав корупцію. Саме ця галузь, за оцінками експертів, найбільш корумпована.

У державі не було єдиної стратегії розвитку місцевих доріг — тепер вона з’явилась. Але дуже важливо синхронізувати її з реформою з децентралізації й поставити з голови на ноги бюджетування галузі. Адже нині його побудовано так, що дорожники змушені закривати об’єкти аж до 31 грудня, інакше доведеться повертати кошти до держбюджету. Нонсенс! Звісно, що такі дороги сходять разом зі снігом.

Тому якщо хочете, в турборежимі (в дорожній галузі він доречний) варто ухвалити ще багато змін, починаючи від проведення тендерів на будівництво до питань ціноутворення і створення умов для інновацій у галузі.

Віталій Коваль це розуміє: «Формульний підхід, згідно з яким кошти надходять на місцеві дороги відповідно до їхнього кілометражу, вже зняв частину ризиків у розподілі бюджетних грошей. Але ж є ще муніципальна облігація, інвестори, принцип співфінансування з бюджетів різних рівнів, шерингова економіка, тобто економіка співучасті, за якою розвивається світ. Усе це треба використовувати вже нині, менше сподіваючись на державу. Адже якщо не змінити підходів, Рівненщині знадобиться 68 років, щоб відремонтувати дороги. 2020-й стане роком креативних підходів задля розвитку галузі й відповідно комфортного проживання людей».

Зрозуміло, що завтра дива не станеться: воно можливе лише, коли робота буде системною й цілеспрямованою. Перший крок на цьому шляху — назвати одне одному незручні питання — зроблено. Такий нетворкінг, сподіваються на Рівненщині, відкриє широку дорогу до змін. Розпочати їх новітня історія дає шанс, щоб діти й онуки пишалися своєю державою.

Першою ластівкою змін на форумі стало підписання меморандуму з відомою фірмою зі Словенії. Вона безплатно передасть для Рівненщини сучасний комплекс для зважування вантажівок у русі, адже перевантаження на дорогах — ще одна надсерйозна проблема. До речі, учасники форуму змогли побачити в роботі та оцінити переваги сучасної дорожньої техніки, яку представили її виробники.