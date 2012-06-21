Днями уряд передав до парламенту законопроект про внесення змін до закону про державну реєстрацію актів цивільного стану та деяких інших законодавчих актів щодо децентралізації та наближення до громадян України адміністративних послуг у цій сфері.
Цей законопроект — результат спільної роботи парламентаріїв, Міністерства юстиції та експертного середовища. Це другий блок децентралізації. Перший блок стосувався реєстрації бізнесу та нерухомості. Тоді Мін’юст передав ці повноваження місцевим органам влади, державним і приватним нотаріусам.
Нині йдеться про децентралізацію таких послуг, як реєстрація народження, шлюбу, зміна прізвища та імені. Мін’юст у межах загальної концепції щодо децентралізації передає свої повноваження місцевим органам влади. «В цьому законопроекті ми пропонуємо передати всі без винятку функції РАЦСів місцевим громадам і радам, — розповідає міністр юстиції Павло Петренко. — Передовсім це міські, сільські, селищні і об’єднані громади. Передбачено перехідний період тривалістю кілька років, поки ми виконуватимемо аналогічні функції як Мін’юст, для того, щоб вони отримали інституційну спроможність. Переконаний, що протягом наступних 2—3 років усі без винятку відповідальні громади почнуть надавати ці послуги своїм громадянам.
У результаті можна буде зареєструвати шлюб, отримати за доступну плату безпосередньо в міській раді свідоцтво про народження. Натомість кошти, які сплачуватимуть громадяни, поповнюватимуть місцеві бюджети. Це важливий законопроект. Хочу звернути увагу міських голів, аби вони долучалися до цього процесу».
Сподіватимемось, що народні депутати розглянуть цей законопроект як першочерговий. І вже за кілька місяців він почне працювати як закон.
Катерина БРАТКО
для «Урядового кур’єра»