Цього тижня в Україні місцями пройдуть дощі, ближче до вихідних трохи похолодає. Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні без опадів. Найтепліше буде в Криму —до +19°. У східних областях температура до +14°. У центрі країни вдень стовпчик термометра підніметься до +13°. На півночі вдень до +12°, на заході до +15°.
У вівторок, 7 березня, в Україні місцями пройдуть дощі. Вдень на півдні країни потеплішає до +19°.
У середу, 8 березня, в Україні практично без опадів, на сході вночі стовпчик термометра опуститься до 0°. Вдень найтепліше буде в Криму —до +19°.
У четвер в Україні на заході пройдуть дощі. Вночі по країні -1°...+5°, вдень на півдні до +20°.
У п'ятницю в країні місцями очікуються опади. На півдні температура вдень до +20°, в інших регіонах +7°...+13°.
11 і 12 березня в Україні пройдуть дощі. У суботу вночі найхолодніше буде на заході —до -2°, на решті території 0°...+4°. Вдень температура по країні +6°...+14°. У неділю вночі на заході до -2°, вдень в Україні +6°...+12°.