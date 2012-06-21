Днями Постійна рада ОБСЄ ухвалила рішення продовжити ще на рік — до 31 березня 2019-го — мандат Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ). У вітчизняному зовнішньополітичному відомстві цілковито підтримали таку позицію, що відображено у відповідному коментарі МЗС. Ухваливши це рішення, держави-учасниці ОБСЄ продемонстрували готовність і надалі підтримувати нашу державу в протидії агресії з боку Російської Федерації, яка порушила основоположні норми міжнародного права та фундаментальні принципи ОБСЄ відповідно до Гельсінського заключного акта НБСЄ 1975 року, вказано в документі.
Місія відіграє важливу роль у сприянні мирному врегулюванню ситуації на Донбасі на основі поваги до незалежності, суверенітету, політичної єдності й територіальної цілісності нашої країни.
Мандат СММ поширюється на всю територію України в межах її міжнародно визнаних кордонів. У зв’язку з цим делегація України в ОБСЄ у відповідній інтерпретуючій заяві наголосила на необхідності моніторингу ситуації, зокрема в галузі прав людини, в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі.
Тож українські дипломати вкотре звернулися із закликом до Російської Федерації вжити заходів для забезпечення повного постійного безперешкодного доступу та свободи пересування спостерігачів місії на всіх тимчасово окупованих територіях — на Кримському півострові та в Донецькій і Луганській областях України, включаючи тимчасово неконтрольовану ділянку українсько-російського державного кордону.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»