Міністерство соціальної політики України отримало від Світового банку аналітичну довідку за результатами місії Банку з пенсійних питань.

Аналітичні висновки місії та результати прогнозів в більшості співпадають з оцінками Уряду та слугують підтримкою його стратегії упорядкування та збалансування пенсійної сфери.

Зокрема, у аналітичній довідці за результатами місії Світовий банк засвідчує повну підтримку ініціатив Уряду щодо єдиних правил індексації пенсій для всіх категорій пенсіонерів. Відповідний законопроект, розроблений Мінсоцполітики, ухвалений Урядом та поданий до Верховної Ради України потребує якнайшвидшого ухвалення для того, щоб врахувати його положення при плануванні бюджету на 2022 рік.

Також рекомендації місії Світового банку повністю співпадають з баченням Уряду стосовно мінімальних пенсійних гарантій.

“Ми впевнені у необхідності замість великої кількості різних мінімальних пенсійних гарантій, які існують зараз, запровадити уніфікований підхід до мінімального пенсійного забезпечення на законодавчому рівні, щоб врешті зупинити практику встановлення подібних гарантій у ручному режимі урядовими рішеннями.

Для цього, в першу чергу, необхідно провести реформу системи прожиткового мінімуму, відійти від ручного встановлення цієї величини до справедливого системного розрахунку на базі кращих світових практик. Для цього Мінсоцполітики розробило 4 законопроекти, Уряд їх затвердив та подав до ВРУ», - прокоментувала Марина Лазебна, Міністр соціальної політики.

За її словами, після їх прийняття, на базі справедливої системи визначення прожиткового мінімуму можна буде встановити уніфіковані мінімальні пенсійні гарантії. Адже прожитковий мінімум – це основа для встановлення гарантованого рівня тих видів соціальної підтримки, які є основним джерелом доходів для людини, і в цілому фундамент, на якому базується системне реформування соціальної сфери.

У аналітичній записці надаються результати довгострокових прогнозів Світового банку окремих питань пенсійного забезпечення в Україні, рекомендації щодо впровадження обов’язкових пенсійних накопичень.

За результатами місії сторони домовились найближчим часом провести адаптацію розробленого Світовим банком інструменту прогнозування PROMiS та навчання спеціалістів роботі з ним, щоб в подальшому використовувати його в процесі прийняття рішень для аналізу та прогнозів на базі знеособлених даних Реєстру застрахованих осіб. Також домовились про проведення Світовим банком експертизи нових законодавчих ініціатив Уряду.