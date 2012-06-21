Парковий міст, або, як його ще називають, «Міст закоханих», отримав сучасне, динамічне, художнє освітлення. Проінспектував якість влаштованого художнього освітлення мосту, який сполучає Міський сад і Хрещатий парк, директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Сергій Симонов.
«Київська влада системно працює над покращенням туристичної привабливості столиці. Адже розвиток туризму – це одночасно як імідж, так і нові робочі місця для будь-якого сучасного міста, яким, безумовно, є Київ. Художнє освітлення – домінант у цьому питанні. Тепер до вечірнього освітлення таких знакових місць Києва як Пішохідний міст і Андріївська церква додається освітлення «Мосту закоханих». Нове освітлювальне обладнання було встановлене за дорученням мера Києва Віталія Кличка. Наступним кроком у цьому напрямі стане оновлення освітлення Софії Київської та Бессарабського ринку», – зазначив Сергій Симонов.
За словами авторів (компанія «Комплекс В», керівник Андрій Швець), реалізація проекту художнього освітлення мосту зайняла майже рік. Оскільки споруда є пам’яткою архітектури, освітлювальне обладнання мало бути максимально непомітним, аби не псувати вид мосту у світлий час доби. Проте, незважаючи на всі складнощі, проект вдалося завершити достойно.
Як зазначив Сергій Симонов, місто й надалі системно працюватиме над питанням не тільки художнього, але і функціонального освітлення, адже комплексного підходу потребують усі світлові мережі столиці: освітлення доріг, прибудинкових територій, парків тощо.