Столичний метрополітен та НХМУ оголошують про співпрацю. Першим спільним проектом двох інституцій стане запуск потягу «Енеїда», що протягом двох місяців курсуватиме синьою гілкою метро та познайомить пасажирів із візуальною історією легендарної поеми Івана Котляревського.
Про ключові художні інтерпретації «Енеїди» та контекст їхнього створення розкажуть 50 інформаційних постерів, які будуть розміщені у вагонах.
«Використання інфраструктурних об’єктів, не тільки за їхнім прямим призначенням, а й як майданчиків для впровадження ідей, запропонованих громадськими активістами — це світова практика, яка починає діяти в Києві. Щиро радий, що КП «Київський метрополітен» постійно долучається до різних громадських ініціатив, зокрема й до освітньо-культурних», — каже заступник голови КМДА Микола Поворозник.
Він зауважив, що проект втілено у життя без залучення коштів комунального підприємства.
Потяг «Енеїда» — сателіт масштабного міждисциплінарного «Проекту Енеїда», створеного у співпраці з арт-центром Павла Гудімова «Я Галерея» та за підтримки Фонду родини Загорій, який проходить у стінах Національного художнього музею України і триватиме до 29 жовтня. Виставка акумулювала близько 200 визначних артефактів, які стосуються візуальних образів поеми Івана Котляревського, з приватних колекцій та 11 музеїв України.
«Ми дякуємо метрополітену за чуйне ставлення до українського мистецтва та культури й можливість створення таких проектів для пасажирів. Переконані, що потяг «Енеїда» — перший у серії спільних проектів, адже усвідомлення, що у Національного художнього музею та Метро можуть бути спільні мистецько-освітні цілі — надихає», — додає Юлія Литвинець, генеральна директорка Національного художнього музею України
Історія «Енеїди», першого літературного твору, написаного новою українською мовою, одночасно вплітається у головні віхи формування української культури та безпосередньо пов’язана з історичними умовами, у яких постала ідея української держави. Тому так важливо «Проекту Енеїда» вийти за межі музею та познайомити мільйони пасажирів метрополітену із важливим елементом нашої історії та культури.
Один з чотирьох кураторів «Проекту Енеїда» в Національному художньому музеї України, Павло Гудімов підкреслює, що «особливий кураж «Проекту Енеїда» в метро — це доступ до такої важливої пам’ятки нашої культури масової аудиторії. Можливість розказати про роботу художників, яка довгі роки знаходилась у фондах музеїв, а тепер складається в одну книгу. Рідко який проект набуває такої швидкості».
Арт-потяг «Енеїда» дозволить зробити поїздку у підземці не лише швидкою та безпечною, а й корисною та інформативною.
«Соціальні проекти уже стали частиною щоденного життя метрополітену та мають гарну підтримку серед пасажирів. Сьогодні ми започаткували ще один напрямок співпраці всесвітньо-культурній площині», — підсумував начальник КП «Київський метрополітен» Віктор Брагінський.