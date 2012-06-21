В американському штаті Орегон виставили на продаж ціле місто Тіллер за ціною від 3,8 млн доларів. Ця переважно безлюдна місцевість розташована за 362 км на південь від Портленда.

Угода включає шість будинків, квартиру, АЗС і магазин. В околицях Тіллера проживає близько 250 людей. Жителі почали залишати цю територію після того, як тут упали обсяги лісозаготівель і закрився млин.

Місто вже виставляли на продаж у 2015 році, але тоді угода не включала стару будівлю школи.

У самому Тіллері лишилися тільки два жителі: колишній учитель, який живе поруч зі школою, і вікарій місцевої церкви. 

ВВС Україна