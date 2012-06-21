В американському штаті Орегон виставили на продаж ціле місто Тіллер за ціною від 3,8 млн доларів. Ця переважно безлюдна місцевість розташована за
Угода включає шість будинків, квартиру, АЗС і магазин. В околицях Тіллера проживає близько 250 людей. Жителі почали залишати цю територію після того, як тут упали обсяги лісозаготівель і закрився млин.
Місто вже виставляли на продаж у 2015 році, але тоді угода не включала стару будівлю школи.
У самому Тіллері лишилися тільки два жителі: колишній учитель, який живе поруч зі школою, і вікарій місцевої церкви.