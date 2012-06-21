Влада французької Полінезії підписала угоду з каліфорнійською некомерційною організацією Seasteading Institute щодо спільної роботи над створенням нормативно-правової бази для будівництва в Тихому океані першого в світі плавучого міста. Про це пише ABCnews з посиланням на повідомлення компанії.
«Міністр житлового будівництва Французької Полінезії Жан-Крістоф Бюссо заявив, що на острові буде створена особлива економічна зона. Проект послужить створенню робочих місць, економічного зростання та екологічної стабільності в регіоні», —йдеться у публікації.
Будівництво міста може початися вже в 2019 році в південній частині Тихого океану. Дослідження Seasteading Institute тривали п'ять років. Зараз масштабний архітектурний проект міста вже готовий.
На плавучій платформі з'являться житлові будинки, готелі і точки дозвілля, бізнес-парк, науково-дослідний інститут, а також численні установки з видобутку електроенергії.
За словами директора Seasteading Institute Рендольфа Хенкена, скоро почнеться дослідження економічних та екологічних наслідків, до яких призведе будівництво міста, а також юридичних обґрунтувань, так як в рамках концепції мова йтиме про створення автономного плаваючого співтовариства, яке буде знаходитися у відкритому морі поза юрисдикцією якої-небудь конкретної країни.