За перший місяць дії безвізового режиму між Україною та ЄС понад 95 тисяч українців перетнули кордон з Євросоюзом без віз.
«Наразі вже 95 461 громадянин України скористався правом безперешкодного в'їзду до країн ЄС», – написав у Facebook речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян.
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За його словами, у в’їзді відмовили всього 50 громадянам України.
«Більшість відмов – через не підтвердження мети поїздки. Тому готуйтеся ретельніше та не бійтеся відкривати для себе світ», – написав Слободян.
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Як відомо, у ніч проти 11 червня, країни Євросоюзу офіційно скасували візовий режим для України, українці одразу після опівночі змогли потрапити не до всіх держав, оскільки все це відбуватиметься у чотири етапи.