Роман КИРЕЙ,

«Урядовийц кур’єр»



Виступ на Черкащині камерного хору «Канон», який просто неба виконав українські пісні, зібрав у центрі Черкас багатьох городян. Відомий творчий колектив під керівництвом Євгена Валовенка взяв участь у мистецькому проєкті «Митці Черкащини за збереження історичної спадщини». Як пояснили учасники хору, таким чином вони наголосили на необхідності збереження важливих пам’яток історії та архітектури міста і зокрема будівлі позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості», біля якого й лунав спів.

Приміщення, збудоване за проєктом відомого архітектора Владислава Городецького та введене в експлуатацію 115 років тому, має багату історію. Тут свого часу були розміщені жіноча гімназія, а під час Першої світової війни — госпіталь, у радянські часи — міський палац піонерів. Зараз споруда перебуває в занедбаному стані, на очах руйнується. Протягом останніх двох десятків років її не реконструювали. Увесь косметичний ремонт всередині будівлі заклад виконував за власні кошти. Кілька років тому міська рада провела тендер на розробку проєктної документації реконструкції старого корпусу. Нині проєкт перевіряють експерти. За підрахунками, аби реконструювати будівлю зовні і капітально відремонтувати всередині, потрібно майже 30 мільйонів гривень.

Свого часу Міністерство культури взяло будівлю на облік як нововиявлений об’єкт культурної спадщини. Але до переліку таких об’єктів її й досі не внесли.