За рахунок коштів «Митного експерименту», який цьогоріч поширено на всю територію країни, передбачено фінансування 810 об’єктів, повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.
«Обсяг фінансування становить 16,59 мільярда гривень (у 8,5 раза більше від торішніх показників). У листопаді буде введено в експлуатацію відремонтовані 6 кілометрів автодороги державного значення Н-08 Бориспіль—Дніпро—Запоріжжя. Фінансування: держбюджет і митні кошти», — повідомив урядовець.
Ремонтні роботи розпочато на 122 об’єктах. Зокрема у Вінницькій (3), Волинській (3), Дніпропетровській (4), Донецькій (2), Закарпатській (3), Івано-Франківській (2), Київській (5), Кіровоградській (3), Львівській (29), Миколаївській (1), Одеській (33), Полтавській (4), Рівненській (1), Тернопільській (4), Харківській (7), Хмельницькій (3), Черкаській (2), Чернівецькій (11) областях. «Виконано робіт на 2,95 мільярда гривень (у 6,3 раза більше, ніж торік за цей період)», — цитує слова урядовця його прес-служба.