За 8 місяців «митного безвізу» оформлено 7,5 тис. транзитних декларацій у системі NCTS (New Computerized Transit System). Про це повідомляє Урядовий портал.

Загальна кількість переміщень з України за 8 місяців склала 5 974. У травні 2023 року в країнах-учасницях Конвенції про процедуру спільного транзиту було завершено 2 698 переміщень, розпочатих в Україні. Це майже у двічі більше, ніж у квітні 2023 року. Така позитивна динаміка спостерігається вже 3 місяці поспіль.

З початку міжнародного застосування NCTS по 1 529 деклараціях спільного транзиту товари були успішно доставлені до митниць призначення на митній території України. Кількість таких декларацій у травні 2023 року склала 331.

Також у травні гарантами, які мають право гарантувати переміщення товарів під процедурою спільного транзиту, розпочато активне використання вебсервісу реєстрації електронних гарантій. Так, за цей період в електронному вигляді зареєстровано 7 загальних та 21 індивідуальну гарантію.

Інформація про нові можливості для України з приєднанням до Конвенції про процедуру спільного транзиту та використання системи NCTS розміщена на сайті Мінфіну.