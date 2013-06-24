За 10 місяців «митного безвізу» оформлено більше 15 тис. транзитних декларацій у системі NCTS (New Computerized Transit System). Про це повідомляє Урядовий портал.

Загальна кількість переміщень з України за 10 місяців склала 12 363. У липні 2023 року в країнах-учасницях Конвенції про процедуру спільного транзиту було завершено 3 196 переміщень, розпочатих в Україні.

З початку міжнародного застосування NCTS по 2 653 деклараціях спільного транзиту товари були успішно доставлені до митниць призначення на митній території України. Кількість таких декларацій у липні 2023 року склала 738.

Станом на кінець липня 2023 року підприємствам надано 49 авторизацій на застосування транзитних спрощень, а саме: 27 авторизацій на використання загальної гарантії (у тому числі 8 – на збільшення розміру референтної суми загальної гарантії та 1 – на використання загальної гарантії зі зменшенням розміру референтної суми до 30 %), 18 авторизацій – на об’єкти авторизованих вантажовідправників та вантажоодержувачів, а також 4 авторизації – на використання пломб спеціального типу.

Більше 20 заяв від підприємств знаходяться на різних етапах розгляду.

З моменту запуску в кінці квітня 2023 року вебсервісу електронної подачі гарантій для застосування при спільному транзиті гарантами, які мають право гарантувати переміщення товарів під процедурою спільного транзиту, в електронному вигляді зареєстровано 23 загальні та більше 280 індивідуальних гарантій. На сьогодні вебсервіс електронної подачі гарантій активно використовують уже 5 гарантів.