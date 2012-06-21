На митному посту «Бачівськ» на Сумщині встановлено сучасний рентген-апарат для поглибленої і детальної перевірки вантажних і легкових автомобілів.
Як повідомив керівник Сумської митниці Олександр Щуцький, відтепер контрабандисти не мають жодного шансу провезти через кордон заборонені чи нелегальні товари. Адже апарат зазирає до всіх куточків транспорту і відразу висвітлює вміст на екрані.
Окрім якості обстеження, рентгенівська установка значно скорочує час проведення митного огляду — в межах двох хвилин.
За інформацією прес-служби ГУ ДФС у Сумській області, апарат налаштовували американські спеціалісти, а ось обслуговувати його будуть сумські митники, які нещодавно пройшли спеціалізоване навчання за відповідною програмою.
Найближчим часом має стати до ладу ще одна подібна установка — для поглибленого огляду багажу тих, хто перетинає кордон.