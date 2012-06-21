Із перших днів чинності угоди про безвізовий режим у всіх пунктах пропуску максимально спростять процедури проходження митного контролю для українців. Безвіз, за словами голови ДФС Мирослава Продана, стимулюватиме митницю до впровадження й розвитку інноваційних технологій і сервісів переведення в онлайн-режим.
«Відповідність сучасним вимогам Європейського Союзу, централізований моніторинг і оперативний контроль у режимі реального часу, унеможливлення впливу людського чинника — основні складові митниці майбутнього. Фінальним результатом має бути зростання товарообороту й прискорення пасажиропотоку, зручні і прозорі процедури для бізнесу й громадян, прискорення та оптимізація митних процедур», — цитує УНІАН повідомлення прес-служби ДФС. Для зручності мандрівників на веб-порталі ДФС функціонує онлайн-сервіс «Кордон», який уже зараз допомагає відстежувати в режимі реального часу ситуацію на пунктах пропуску. Там є дані про час очікування для транспорту на всіх пунктах пропуску на кордоні України, а також на адмінкордоні з тимчасово окупованим Кримом.