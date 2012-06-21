Митники в Кувейті викрили незвичайну схему переправлення через кордон наркотиків: вони зловили голуба, на якому наркодилери доставляли нелегальний вантаж із сусіднього Іраку. 

Про це повідомляє агенство Al Arabiya.

Незвичайне відкриття працівники митниці зробили на пункті пропуску Абдалі. Підозру у них викликало те, що птах переміщався з великими труднощами і короткими перельотами.    Після перетину кордону голуб сів на фуру, а потім полетів далі. Чиновникам вдалося відстежити переміщення птаха і зловити «крилатого порушника» на даху будівлі, поряд з відділом митниці.

Виявилось, що до спини пернатого наркокур’єра був прикріплений мішечок із тканини. У замаскованій під колір голуба схованці виявили 178 таблеток наркотичної дії. Слідчі мають намір відшукати власника голуба і притягнути його до відповідальності. 