Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній зустрівся у своїй резиденції з командувачем Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим.

У зустрічі також взяли участь начальник Центру морально-психологічного забезпечення командування ОС ЗСУ полковник Євген Коваленко та настоятель гарнізонного храму святителя Миколая Чудотворця, військовий капелан командування ОС ЗСУ підполковник Борис Кутовий.

Під час спілкування йшлося про духовну підтримку українських воїнів, триваюче відбиття російської агресії й звільнення тимчасово окупованих ворогом територій, суспільно-політичну і релігійну ситуацію в Україні та світі, а також міжнародну допомогу нашій державі.

«Кожному в Україні варто долучатися до боротьби на захист даної нам Богом Батьківщини. Ми маємо вносити свою посильну лепту у досягнення нашої спільної перемоги. Адже коли ми усі єднаємося в молитві до Господа та у добрих справах, то наші зусилля перетворюються на велику силу», – сказав Предстоятель автокефальної Української Православної Церкви.

Також у ході зустрічі було обговорено питання функціонування гарнізонного храму, який відкрився у Києві за благословення і дійової допомоги Предстоятеля Православної Церкви України Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія та за ініціативи та активного сприяння командувача Об'єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенанта Сергія Наєва.