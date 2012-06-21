Під час робочого візиту Президента України Володимира Зеленського до США було підписано низку угод щодо стратегічного оборонного партнерства, науково-технічного співробітництва, безпеки космічних польотів, захисту інформації, а також прикордонної безпеки.

Зокрема, у присутності Глави держави укладено рамкову угоду між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Сполучених Штатів щодо стратегічних основ оборонного партнерства, яка створює умови для суттєвого посилення співпраці між двома державами у сфері оборони, забезпечує міжнародно-правову підтримку з боку США суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України, спільну протидію російській агресії, а також сприяє набуттю Україною членства в НАТО.

Рамкова угода щодо стратегічних основ оборонного партнерства підтверджує ключові принципи та визначає амбітні цілі двосторонніх відносин України та США у сфері оборони. Серед іншого, шляхом підтвердження непохитної підтримки з боку Сполучених Штатів суверенітету й територіальної цілісності нашої держави, а також засудження російської окупації Криму та агресії на сході України; визначення подальших кроків взаємодії Міноборони України та Міноборони США для підвищення військового потенціалу й готовності нашої держави до збереження територіальної цілісності, прогресу на шляху взаємосумісності з НАТО та сприяння регіональній безпеці; підтвердження сталої підтримки права України визначати свій майбутній зовнішньополітичний курс, незалежний від зовнішнього втручання, зокрема у прагненні України до вступу в НАТО, як це засвідчили США та союзники в Комюніке за підсумками саміту Альянсу в червні 2021 року.

З метою продовження роботи для досягнення вказаних цілей на період до грудня 2026 року двосторонні оборонні відносини будуть зосереджені на підтвердженні того, що двостороння співпраця в галузі безпеки, а також підтримка США, включно з повноцінною програмою тренувань та навчань, ефективно допомагають Україні протидіяти російській агресії; проведенні реформ у секторі оборони відповідно до принципів і стандартів НАТО; сприянні виконанню положень стратегії розвитку оборонної промисловості та реалізації реформ з метою задоволення потреб Збройних Сил України; поглибленні співпраці в Чорноморському регіоні з метою забезпечення свободи судноплавства та ефективної протидії загрозам і викликам у всіх сферах військової діяльності; посиленні співпраці в галузі кібербезпеки; більш тісному партнерстві оборонних розвідувальних спільнот.

Також було підписано угоду між урядом України та урядом США про проекти у сфері досліджень, розробок, випробувань і оцінки, яка засвідчує фундаментальне поглиблення співпраці між двома країнами у науково-технічному та військово-технічному напрямах і сприяє розбудові міжнародно-правових основ для укладення контрактів з реалізації спільних науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у оборонній сфері.

Документ створює умови для впровадження передових оборонних технологій, започаткування проектів у сфері модернізації озброєння та військової техніки із залученням інвестицій американської сторони та передбачає реалізацію заходів з проведення тестувань озброєння і військової техніки з використанням обладнання та технологій, яких немає в Україні.

Угода уможливлює залучення українських науково-дослідних установ до виконання проектів американської сторони, просування продукції та послуг обох держав на ринках третіх країн з урахуванням стандартів країн – членів НАТО та дозволяє використання новітнього обладнання, яке відсутнє в Україні, для проведення науково-дослідних робіт, перевірки результатів та оцінки їхньої ефективності.

Крім того, було підписано Меморандум про взаєморозуміння між Державним космічним агентством України та Космічним командуванням Міністерства оборони США щодо співпраці у сфері безпеки космічних польотів і надання послуг та інформації з космічної ситуаційної обізнаності.

Цей документ розширює розвиток українсько-американського співробітництва новим напрямом, відповідає участі України в реалізації космічної програми «Артеміда» під проводом США, відкриває для нашої держави додаткові можливості в контексті намірів щодо підготовки власної ракети-носія для майбутніх комерційних запусків, системно сприятиме поновленню колишніх або укладенню нових двосторонніх домовленостей між Україною та Сполученими Штатами в космічній сфері.

Також у Вашингтоні було укладено угоду між Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та Державним департаментом Сполучених Штатів Америки про встановлення лінії захищеного зв’язку.

Документ передбачає наявність лінії захищеного зв’язку, забезпечує стабільний спеціальний канал комунікації між Україною та США, демонструє збереження й зміцнення двосторонньої довіри між Києвом і Вашингтоном, відповідає спільним українсько-американським інтересам щодо укріплення миру й міжнародної безпеки, сприяє зменшенню загроз та підвищує ефективність виконання причетними національними урядовими підрозділами їхніх функцій.

Державна прикордонна служба України та Митна та прикордонна служба США уклали угоду між урядами країн щодо використання інформації про тих, хто подорожує.

Це черговий крок до підвищення рівня прикордонної та національної безпеки як України, так і США і визначний крок стратегічного партнерства.

Україні буде надана допомога в розгортанні Системи автоматизованого націлювання ATS-GLOBAL, що є ефективним інструментом з аналізу ризиків.

Відповідне технічне й програмне забезпечення сприятиме якісній перевірці мандрівників і виявленню осіб з високим ризиком причетності до терористичних загроз чи транскордонної злочинності, а також ідентифікації міжнародних злочинців.

Досягнуті домовленості також встановлюють індивідуальні та організаційні обов'язки щодо безпеки даних, оновлення профілів ризиків та створення нових, обмін інформацією, нормативне врегулювання інформаційних відносин.