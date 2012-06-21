Анексія Криму та агресія Росії на Донбасі, на жаль, вкотре відкрила світові неспроможність сучасної системи міжнародних відносин адекватно реагувати на порушення норм міжнародного права та вчасно протидіяти новим викликам та загрозам. Світове співтовариство вже неодноразово стикалося з проблемами порушення усталених принципів міжнародних відносин, які часто супроводжувалися локальними та глобальними конфліктами. Тому суперечки про те, якою має бути нова ефективна система світової безпеки тривають вже не один рік.

Можна говорити і про те, що довіра країн до існуючого порядку прийняття рішень у стінах Радбезу ООН підірвана остаточно. Підтвердження цьому – недавнє інтерв’ю президента Франції Макрона, в якому він категорично розкритикував Радбез у його нинішній формі та заявив про необхідність більшої незалежності для Європи у сфері безпеки. Крім того, за словами Макрона, Європі потрібно більше незалежності, зокрема в питаннях оборони. Американці зможуть визнати європейців союзниками тільки тоді, коли вони «ставляться серйозно до самих себе і є незалежними у власній оборонній політиці», підкреслив президент Франції. Він додав, що Європа, подібно до США і Китаю, і далі працюватиме над власною автономністю.

Як відомо, колективна безпека включає систему заходів, спрямованих на підтримку міжнародного миру, запобігання війні, надання колективної відсічі агресії і колективної допомоги. Сьогодні ця співпраця може здійснюватися в рамках ООН, НАТО, ОБСЄ та інших міжнародних організацій безпекового характеру як на регіональній так і міжрегіональній основі.

Європейський Союз «виношує» ідею створення власного органу, який би відстоював колективну безпеку країн-членів ЄС. Так, міністр закордонних справ ФРН Хайко Мас виступає за створення Ради Безпеки Європейського Союзу, де європейці зможуть спільно проводити роботу в сфері міжнародної політики та безпеки в рамках інститутів ЄС і за їх межами. До того ж, за концепцією Маса, до роботи такого органу має бути залучена Велика Британія, а США зможуть стати стратегічним партнером. Натомість для Росії тут місця немає.

Це і не дивно, адже саме РФ безсоромно експлуатує свій статус постійного члена РБ ООН, демонструючи це усьому світу. Тим самим покриває свої злочини, ігнорує норми Статуту ООН і використовує основний орган ООН, як майданчик для просування своїх пропагандистських та конспірологічних теорій. Усе це можливо завдяки праву «вето», яке офіційна Москва використовує аж ніяк не за призначенням.

Згадаймо, що ж ветували росіяни: ініціативу Австралії зі створення трибуналу за збитим малайзійським Боїнгом МН-17, розслідування військових злочинів, зокрема, хімічних атак сирійського диктатора Асада проти мирного населення, запобігання конфлікту в Лівії. Кремль відмовився засуджувати першу з часів Другої світової війни анексію в Європі, бо сам же її і здійснив, окупувавши Крим. Росія просто намагається лобіювати власні інтереси, ефективно створюючи прикриття для своїх військових злочинів.

До того ж, Росія, як країна, що має виняткову відповідальність за підтримку миру, постійно порушує міжнародні угоди, що стосуються контролю над озброєнням. Кілька фактів: СНО-3 –договір може бути не пролонговано через незгоду РФ в створенні ефективного механізму контролю та перевірки ядерного арсеналу; договір про звичайні збройні сили в Європі – повне припинення для РФ в 2015 році; договір про відкрите небо – постійні порушення угоди Росією, як наслідок США хоче вийти з угоди, Віденський документ – на грані фактичного припинення через агресивні дії РФ в Східній Європі.

З огляду на останні події в Європі, активно обговорюється також ідея створення армії ЄС. Незважаючи на те, що більшість країн Євросоюзу є в НАТО, дискусія про об’єднані європейські збройні сили набуває актуальності на фоні конфронтації ЄС і Росії. На думку ініціаторів, об’єднана армія Євросоюзу зможе відреагувати на військову загрозу та стане гарантом того, що між членами Євросоюзу більше ніколи не буде війни.

За матеріалами зарубіжних ЗМІ