У місті Ковентрі (Сполучене Королівство Великої Британії) завершилася традиційна 28-ма міжнародна учнівська олімпіада з біології, в якій узяли участь 260 старшокласників із 67 країн світу.
Національна команда України, у складі якої була і випускниця Охтирської ЗОШ I—ІІІ ступенів №11 Сумської області Катя Пилипко, посіла високе третє місце. Подібний «бронзовий» успіх на міжнародному рівні — перший в історії представників учнівської Сумщини.
Як розповів начальник відділу освіти Охтирської міської ради Анатолій Тронь, Катя — відмінниця навчання, «золота» цьогорічна випускниця школи. В успіхові дівчини велика заслуга її вчительки Ольги Батюк — педагога вищої категорії. Готуватися до відповідальних змагань школярці також допомагали викладачі Сумських університетів — державного та педагогічного.
За словами Каті, 10 днів, що провела у Великобританії, запам’ятає на все життя. Адже вона вперше брала участь у таких відповідальних змаганнях і дуже щаслива, що разом з іншими членами команди — двома київськими школярками та випускником однієї з харківських гімназій — з честю представили Україну.
Стосовно завдань, які виконували учасники, то, на думку охтирської випускниці, теоретичні питання були хоч і складними, однак очікуваними, а ось практичні завдання базувались виключно на логіці, аналітиці та інтуїції. Щойно Катя Пилипко стала студенткою біологічного факультету Київського національного державного університету ім. Т. Шевченка, з чим її привітали батьки, однокласники, вчителі, друзі. До слова, у бюджетному списку на зарахування вона була третьою.
Загалом же місто Охтирка славиться успіхами своїх школярів. Так, нинішнього року 25 із них стали переможцями обласного етапу предметних олімпіад, 3 — всеукраїнського, а Катя Пилипко вперше отримала міжнародне визнання серед учнів не тільки охтирського краю, а й усієї Сумщини.