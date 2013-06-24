Міністр юстиції Денис Малюська та його заступник Андрій Гайченко провели зустріч із генеральною директоркою Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти (МКЗБ) Кетрін Бомбергер. У межах зустрічі підписано Меморандум про науково­технічне й дослідницьке співробітництво для посилення співпраці у питаннях, пов’язаних із розслідуванням справ зниклих безвісти.

«Міністерство юстиції формує і реалізує державну політику у сфері судової експертизи. ДНК­експертиза, аналіз фото­, відеоматеріалів з тим, щоб ідентифікувати зниклих осіб, хто вони, чи перебувають на території рф, — це те, чим займаються наші інститути. І допомога в цьому, щоб налагодити роботу належним чином і об’єктивно, дуже важлива», — зазначив Денис Малюська.

Меморандум передбачає розвиток співпраці в галузі судової генетики та судової експертизи, зміцнення потенціалу у проведенні ДНК­ідентифікації та використанні сучасних криміналістичних технологій, які використовуватимуть в Україні для ефективного здійснення розслідувань щодо пошуку зниклих безвісти.

Така співпраця сприятиме ефективності розслідувань щодо пошуку зниклих безвісти внаслідок злочинів проти людяності, передусім проти цивільного населення України; швидкій та ефективній міжнародній взаємодії в галузі судової експертизи як заходу для зміцнення захисту прав людини; проведенню науково­технічної та дослідницької діяльності; гармонізації та розвитку практики судово­генетичної експертизи з позиції розгляду справ і з дослідницької точки зору.

«Ми потребуємо підтримки партнерів та залучення міжнародних експертів у дослідженні злочинів і здійсненні судової експертизи. Для нас дуже цінні ваші досвід і допомога в галузі судової експертизи для захисту прав людини», — звернувся до партнерів заступник міністра юстиції Андрій Гайченко.

Генеральна директорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер зазначила: «Уже десятки тисяч людей зникли безвісти під час війни, яка триває, і їхня кількість зростає. Жодна країна, під час війни покладаючись на власні зусилля, не спроможна знайти таку величезну кількість зниклих безвісти і розслідувати їхнє зникнення, щоб докази таких злочинів можна було надати міжнародному трибуналу. Підтримка України від МКЗБ спрямована на те, щоб допомогти розширити наявні можливості для задоволення цих вимог».

Керівник програми МКЗБ в Україні Меттью Холлідей додав, що підтримка МКЗБ сприятиме співпраці всіх зацікавлених сторін та інституцій щодо ситуації зі зниклими безвісти в Україні: «Ми прагнемо розширити технічні можливості України, щоб вона могла проводити розслідування десятків тисяч справ відповідно до принципів правової держави, використовуючи передові технології».

ДОВІДКОВО

МКЗБ — міжурядова організація зі штаб­квартирою в Гаазі, повноваження якої полягають у забезпеченні співпраці урядів та інших зацікавлених сторін у пошуку осіб, зниклих безвісти внаслідок війни, порушень прав людини та за інших обставин. Вона підтримує зусилля, спрямовані на допомогу країнам в ідентифікації осіб на основі наукових даних, маючи в розпорядженні унікальну лабораторію. Фахівці організації вивчають зразки ДНК, вилучені зокрема з масових поховань. Також порівнюють ДНК­зразки живих родичів. Це важливо для сімей, яких розлучили зокрема внаслідок примусової депортації дітей.

Програму МКЗБ в Україні підтримують уряд Канади, Європейська служба зовнішніх справ Європейського Союзу (FPI), федеральне міністерство закордонних справ Німеччини і Бюро з питань демократії, прав людини та праці (DRL) Державного департаменту США.

Джерело: Міністерство юстиції