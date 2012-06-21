Практичне виконання завдань у Чорному морі в межах командно-штабних навчань «Об’єднані зусилля-2020» розпочала Корабельна тактична група Військово-Морських сил ЗСУ. Судна пройшли суднохідним каналом Бузько-Дніпровського лиману, після чого виконали елементи спільного маневрування в Чорному морі.
Загалом морська компонента навчань передбачає виконання комплексу практичних завдань в акваторії Чорного моря, повідомляє у фейсбуці пресслужба командування ВМС. Команди кораблів опрацюють перехід морем у строях та ордерах, артилерійські стрільби, тралення мінно небезпечних водних ділянок, заходи підводної антидиверсійної боротьби, висадку морського десанту на необладнану ділянку узбережжя тощо.
У стратегічних командно-штабних навчаннях «Об’єднані зусилля-2020», які відбуваються 22—25 вересня у відповідь на проведення Росією навчань «Кавказ-2020» поблизу кордонів України, беруть участь близько 12 тисяч військовослужбовців і 700 одиниць техніки.
Уперше до навчань буде залучено військові підрозділи країн-членів НАТО США і Великої Британії для спільного виконання навчально-бойових завдань. За проведенням навчань спостерігатимуть майже 200 іноземних інструкторів, розповів напередодні начальник Головного управління доктрин та підготовки Генерального штабу ЗСУ генерал-майор Олексій Таран.
Під час вишколу підрозділи застосовуватимуть ударні безпілотні апарати Bayraktar, ракетний комплекс «Нептун», комплекс залпового вогню «Вільха».
«Проведення стратегічного командно-штабного навчання «Об’єднані зусилля-2020» дасть змогу продемонструвати готовність України дати відсіч збройній агресії самостійно та з використанням механізмів міжнародної підтримки, підвищити взаємосумісність із силами і засобами НАТО», — цитує УНІАН слова Олексія Тарана.
Україна уважно стежить за перебігом навчань «Кавказ-2020», аби своєчасно виявити ознаки загроз національній безпеці, цитує УНІАН слова Секретаря РНБО Олексія Данілова. Це підтвердили й у Головному управлінні розвідки вітчизняного Міноборони.