Меморандум про взаєморозуміння між урядами Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів і України про політичну підтримку кримінального переслідування осіб, винних у збитті літака рейсу MH17 17 липня 2014 року, підписали на 72-й сесії Генеральної Асамблеї ООН міністри закордонних справ цих країн. Це стало черговим кроком на шляху опрацювання механізму притягнення до кримінальної відповідальності винних в авіакатастрофі після того, як 5 липня 2017 року оголошено узгоджене рішення держав — учасниць Спільної групи з розслідування (JIT) про здійснення кримінального провадження у цій справі в межах правової системи Нідерландів.
Меморандум має на меті скоординувати позиції країн JIT та забезпечити разом із країнами, чиї громадяни стали жертвами трагедії, міжнародними партнерами всю можливу підтримку й допомогу Нідерландам у притягненні злочинців до кримінальної відповідальності.
Правовою підставою реалізації рішення про передачу провадження від України до Нідерландів слугує двостороння угода про міжнародно-правове співробітництво щодо злочинів, пов’язаних зі збиттям літака рейсу МН17. Її було підписано 7 липня 2017 року в Таллінні.
Ці країни, повідомляє прес-служба вітчизняного МЗС, шукають прийнятний механізм після ветування Росією два роки тому проекту створення міжнародного трибуналу на підставі рішення Радбезу ООН.
«Україна рішуче налаштована робити все можливе для притягнення до відповідальності всіх причетних до цього масового вбивства, — так із трибуни Генасамблеї ООН Президент Петро Порошенко відгукнувся про рішення п’яти країн створити спільну слідчу групу. — Ті, хто стояв за цим жахливим злочином, прибули з Росії. Ракету доставили з Росії. Смерть жертв рейсу МН17 на совісті Росії».
Усі зацікавлені в об’єктивному розслідуванні сподіваються, що рішення суду найвищої інстанції ООН допоможе притягти Російську Федерацію до відповідальності за численні порушення міжнародного права та фінансування злочинів, скоєних з 2014 року. Тож глава держави висловив сподівання на підтримку та сприяння цьому всіх держав — членів ООН.
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«Урядового кур’єра»