Росія як держава-окупант має припинити грубі порушення прав людини в Криму й дотримуватися виконання всіх зобов’язань, які накладає на неї у цьому контексті міжнародне право. Такий заклик міститься у третій доповіді генерального секретаря ООН «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, Україна», оприлюдненій цього тижня.

Як повідомляє МЗС України, у доповіді згадується про тортури, незаконні арешти, свавільні затримання, насильницькі зникнення, які чинить у Криму окупаційна російська влада. Генсек ООН заявив, що на півострові Кремль порушує основоположні права на свободу висловлювання й мирних зібрань, а також закликав скасувати заборону на діяльність Меджлісу кримськотатарського народу тощо. Російська Федерація продовжує грубо порушувати міжнародне право, використовуючи під приводом «боротьби з екстремізмом і тероризмом» воєнні суди на території РФ для незаконного засудження громадян України

У контексті політики, яка цілеспрямовано здійснюється російською окупаційною владою для зміни демографічного складу Кримського півострова, доповідь документує знищення приватних будівель кримських татар як приклад примусового виселення. Окрему увагу привернуто до зростання кількості внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованого Криму, вказано у Коментарі вітчизняного МЗС.

Українські дипломати констатували, що всупереч вимогам резолюції ООН і численним закликам міжнародного співтовариства, Росія досі не надала доступу до окупованого Кримського півострова для Моніторингової місії ООН з прав людини. «Закликаємо міжнародне співтовариство відреагувати на тривалі порушення державою-окупантом норм міжнародного права на окупованих територіях України, зокрема шляхом посилення політико-дипломатичного і санкційного тиску», – наголошено в заяві.

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