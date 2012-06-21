Така технічна й організаційна допомога передбачена у межах три?стороннього проекту, який стартував за участю Світового банку, Швейцарського бюро співробітництва та Міністерства охорони здоров’я.
Проект «Підтримка реформ і ефективного урядування у сфері охорони здоров’я в Україні» триватиме три роки. На його реалізацію передбачено два мільйони 600 тисяч швейцарських франків. Як наголосила в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, його головна мета — допомога впровадженню реформ на регіональному рівні та протидія корупції під час закупівель медпрепаратів та виробів медичного призначення.
— Цей проект буде реалізовано у Львівській, Полтавській областях, і, сподіваємось, його позитивний досвід поширюватимуть по всій Україні. Співпраця з регіонами — це частина програми з децентралізації, яку ми підтримуємо, тож треба заохотити області-лідери та ті, що найбільше роблять щодо реформування. Є два компоненти проекту: технічна допомога для імплементації реформ у регіонах та протидія корупції, — наголосила вона.
У свою чергу заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк нагадав, що Міністерство охорони здоров’я працює з міжнародними організаціями у багатьох напрямах, і нинішній проект важливий у контексті реалізації проекту Світового банку «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей», який передбачає використання позики в розмірі 214,73 мільйона доларів. «Цього року відбуватиметься активна фаза реалізації проекту Світового банку в регіонах, де заплановано багато закупівель. Дуже важливий запит суспільства — відсутність корупції і прозорість тендерів. Ми попросили колег реалізувати сучасну систему запобігання корупції і забезпечення прозорості під час закупівель», — розповів заступник міністра.
Павло Ковтонюк додав, що відтепер контроль здійснюватимуть не на етапі перевірок після проведення закупівель, як це було досі. Буде здійснено заходи, які унеможливлять корупцію.
ДОВІДКА "УК"
Тривалість проекту «Підтримка реформ і ефективного урядування у сфері охорони здоров’я в Україні»:
2017—2020 роки.
Регіони: Полтавська, Львівська області, інші, визначені МОЗ.
Проект складається із двох компонентів:
♦ технічна допомога регіонам у впровадженні пріоритетних напрямів реформи охорони здоров’я та допомога уряду в ухваленні рішень на основі регіонального досвіду;
♦підвищення інституційної спроможності для поліпшення управління та боротьби з корупцією в секторі охорони здоров’я, моніторингу закупівель та фінансової діяльності проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей».
Сергій ДМИТРУК
для «Урядового кур’єра»