У межах зустрічі міністрів енергетики ЄС у Варшаві український міністр Герман Галущенко взяв участь у робочій сесії «Відбудова енергетичної інфраструктури України та підготовка до зими в Україні та Молдові». Він ознайомив учасників з руйнівними наслідками російських атак на українську енергетику, які тривають, ключовими напрямами для відновлення об’єктів та підтримки енергетичної стабільності й безпеки.

«Завдяки невтомній роботі українських енергетиків і підтримці міжнародних партнерів Україна пережила ще одну складну воєнну зиму, але майбутні виклики не менш складні. Серед них — забезпечення захисту енергооб’єктів системами протиповітряної оборони, кібербезпека, а також нагальна потреба завершити ремонтні та відновлювальні роботи до початку наступного опалювального сезону», — зазначив Герман Галущенко.

Міністр наголосив, що 2025 року ключові зусилля буде зосереджено на трьох пріоритетах: зміцнення стійкості та захисту енергетичної інфраструктури, забезпечення енергопостачання й гарантування безпеки, розбудова потужностей розподіленої генерації.

Важливий напрям енергетичної безпеки у процесі підготовки до наступної зими — забезпечення газом в умовах, коли росія зруйнувала значну частину українських газовидобувних потужностей. У цьому контексті міністр наголосив на потребах у закупівлі імпортного блакитного палива і зауважив про очікування України на співпрацю з ЄС у цьому питанні. Крім цього, акцентували на важливості створення резервів запасів газу для надійного постачання всього регіону з використанням зокрема українських підземних газових сховищ.

Герман Галущенко наголосив на важливості збереження можливостей для імпорту електроенергії з європейських країн на рівні 2,1 ГВт, що має важливе значення для балансування системи у разі критичних ситуацій, повідомляє Мін­енерго.