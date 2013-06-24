Проект Довкіллєвої декларації обговорив Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець із міжнародними колегами у павільйоні України на полях СОР28. Про це повідомляє Урядовий портал.

Вперше Довкіллєву декларацію презентували у Києві під час форуму United for Justice, United for Nature. Вона є продовженням платформи, яку Президент Володимир Зеленський анонсував на минулому СОР27. Її створення – це частина плану дій з реалізації Пункту 8 Формули миру, щоб зупинити екоцид та стягнути з агресора репарації за знищене довкілля.

“Ми прагнемо, що цей міжнародний майданчик обʼєднає всіх - від країн до міжнародних організацій, окремих політиків та експертів. Всіх, хто хоче спільно працювати над обрахунком збитків довкіллю та притягненням винних до відповідальності”, - зазначив Руслан Стрілець.

Попередню готовність долучитися до такої роботи вже висловили Молдова, Болгарія, Швеція та Чехія, Італія, Нова Зеландія тощо.

Міністр висловив сподівання, що якомога більше країн приєднається до Декларації і зробить свій внесок у спільну роботу по захисту довкілля від військових дій.

“російські ракети можуть не долетіти до вашої країни, але птахам з України це вдається. Їхня кількість щодня скорочується через масштабне знищення заповідників, лісові пожежі та руйнування Каховської гідроелектростанції. Нафта і хімікати, які потрапили в українські річки, можуть залишитися в Чорному морі. Але ви не зможете контролювати походження продуктів харчування, риби, яку їдять ваші діти перед вечерею. Якщо не діяти спільно зараз, ми всі ризикуємо замінити морську флору та фауну на міни, ракети та їх уламки вже завтра”, - наголосив Руслан Стрілець.