Міжнародний валютний фонд і Світовий банк висловили схвалення урядовому законопроекту щодо реформування пенсійної системи, розробленому Міністерством соціальної політики за дорученням Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана.
Він і поставив крапку в переговорному процесі з головою місії МВФ Роном ван Роденом. Результатом переговорів стало затвердження збалансованого комплексного документа, заснованого на найкращому світовому досвіді, який надає відповіді на виклики й проблеми, що постають перед українською державою й суспільством.
Мінсоцполітики висловлює щиру подяку професіоналам з Міжнародного валютного фонду та Світового банку за допомогу в роботі над законопроектом. Оригінали листів Світового банку й Міжнародного валютного фонду мовою оригіналу і в перекладі українською подано на сайті відомства та Урядовому порталі.