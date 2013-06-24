Проблема розмінування – ключовий пріоритет Уряду України. Ми заручаємось підтримкою партнерів у питанні фінансової підтримки та постачанні необхідного обладнання. За кожним з напрямів роботи є чітке розуміння подальших кроків. Наразі вже є домовленість з донорами про виділення Україні $244 млн та спецтехніки на потреби гуманітарного розмінування. Про це повідомляє Урядовий портал.

Про це йдеться в колонці Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра економіки України Юлії Свириденко, опублікованій у одному з видань.

«Наше завдання – не лише розмінувати усю територію, аби врятувати життя людей, але й прискорити цей процес. Це питання економічного відновлення, бо чим швидше ми повернемо в обіг потенційно заміновані землі, тим швидше на них розвиватиметься бізнес», - зазначила Юлія Свириденко.

Так, до кінця року Україна отримає 10 машин для розмінування виробництва хорватської Dok ING та ще 10 машин від Global Clearance Solutions, майже 200 піротехнічних машин, понад 600 металодетекторів, 50 підривних машин, індивідуальні набори для розмінування, вибухозахисні костюми, квадрокоптери, роботизовані системи для знешкодження боєприпасів тощо. Необхідне обладнання нададуть Японія, Канада, Корея, Швейцарія, Литва, Фонд Говарда Баффета, ПРООН та ін. Також є домовленості з DOK.ING і данською HYDREMA щодо локалізації їхнього виробництва в Україні.

Як зазначає Юлія Свириденко, для пришвидшення розмінування Мінекономіки працює над збільшенням спроможності державних інституцій, залученням неурядових організацій і бізнесу до протимінної діяльності. Крім того, напрацьовує стандарти повернення територій у вільне використання – стандарти, які викликатимуть довіру українців.

Одночасно Міністерство економіки працює над збільшенням присутності на «ринку» розмінування приватних операторів. Мова йде як про міжнародні неурядові організації, так і операторів, які працюють на комерційній основі. Щоб сприяти залученню приватного бізнесу ініційовано експеримент з виведення робіт з розмінування у площину публічних закупівель. Також важливим елементом посилення спроможності операторів є навчання персоналу.

«Найбільшого прогресу в поверненні земель ми можемо досягти через швидке і надійне нетехнічне обстеження територій. Це базовий етап розмінування, який дозволяє максимально швидко повернути у вільний обіг до 80% потенційно забруднених земель», - підкреслила Перший віце-прем’єр-міністр України.

Зокрема, суттєвого прогресу можна досягти завдяки економічному розвитку ринку послуг з розмінування та розвитку виробництва через застосування інструментів економічної політики – локалізації виробництва, відкритих публічних закупівель, збалансованого регулювання і дерегуляції.

З огляду на це, саме Міністерство економіки взяло на себе відповідальність опрацювати стратегію та забезпечити координацію роботи органів влади у цій сфері. Чим якіснішою буде стратегія, чим чіткіше кожен розумітиме свою сферу відповідальності, чим детальніше будуть виписані кроки й плани, тим швидше українці зможуть повернутися жити й працювати на рідній землі.