Укрпошта запустила в тестовому режимі систему повного відстеження міжнародних посилок, повідомила прес-служба компанії.
«Тепер є змога відстежити місцезнаходження міжнародних посилок (простих і з оголошеною вартістю) в 161 країні, міжнародної письмової кореспонденції (дрібних пакетів, бандеролей, рекомендованих листів) —у 68 країнах, міжнародних поштових відправлень із оголошеною цінністю —в 32 країнах», —йдеться в повідомленні.
Також держкомпанія повідомила про те, що запустила обмін статусами доставки міжнародних поштових відправлень.
Серед країн першого пріоритету —Канада, Австралія, Франція, Ізраїль, Велика Британія, Італія, Австрія, Бельгія, Іспанія, Польща.