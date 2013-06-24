Міжнародний аеропорт «Бориспіль», найбільший аеропорт України, отримав сертифікат Primary Award від Chartered Institute of Procurement & Supply (CIPS), найбільшої професійної організації з управління закупівлями та постачанням у світі. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Бориспіль» став першим в Україні державним підприємством авіаційної галузі, яке отримало сертифікацію Primary Award за свою систему закупівель на відповідність світовим стандартам CIPS.

«Отримання сертифікату Primary Award підтверджує прозору, ефективну та орієнтовану на етичні норми систему закупівель аеропорту. Це важливий крок до майбутнього сталого розвитку Міжнародного аеропорту «Бориспіль» у контексті відновлення — сертифікат підтверджує, що система закупівель підприємства працює на високому рівні стандартів для всіх партнерів, державних та міжнародних фінансових установ, інвесторів», – зазначив Віце-прем’єр-міністр з відновлення – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» – учасник пілотного проекту Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України з оцінки ризиків та аудиту системи запобігання корупції. В аеропорту впроваджена система комплаєнсу для відповідності міжнародним стандартам ведення бізнесу, оновлено Кодекс етики та ділової поведінки аеропорту, розроблено нові стратегії та політики закупівель, впроваджено антикорупційні заходи.

Сертифікація основних процесів закупівель аеропорту на відповідність міжнародним стандартам, національному законодавству та етичним нормам успішно пройдена в рекордно короткі терміни з дотриманням всіх вимог багатоетапної та складної перевірки від фахівців Інституту та незалежних міжнародних експертів. В ході проходження сертифікації від СІPS аеропорт «Бориспіль» впровадив всі необхідні зміни та покращення в процеси закупівель підприємства, а також оновив стратегію закупівель на 2023-2026 роки з урахуванням сертифікаційних вимог Інституту.

Алан Мартін, керівник відділу закупівель CIPS, зазначив: «У надзвичайно складних обставинах команда із закупівель старанно працювала та зосереджувалася на вдосконаленні своїх стандартів закупівель і навичок, і я вітаю їх усіх з успіхом. Ми з нетерпінням чекаємо ще більшого успіху та розвитку команди аеропорту «Бориспіль», та бажаємо їм усього найкращого в найближчі місяці та роки, коли вони продовжуватимуть свою велику роботу».

Успішне проходження сертифікації є підтвердженням того, що закупівельна діяльність в аеропорту «Бориспіль» організована відповідно до найвищих міжнародних стандартів з управління закупівлями та постачанням. Програма сертифікації була розроблена СIPS, як найбільшою професійною організацією у світі, яка встановлює еталонні стандарти для функції закупівель та ланцюга постачань компанії на всіх рівнях і співпрацює з провідними світовими організаціями, такими як European CentralBank, UBS, Bank of England, BAE Systems Air, American Express, Xerox Corporation, в аеропортовому секторі сертифіковано Abu Dhabi Airports, London Luton Airport та Manchester Airports Group та інші.