9—14 жовтня в Ужгороді пройде конкурс із живопису «Срібний мольберт» для студентів українських і закордонних вищих навчальних закладів. Його вже втретє ініціює культурно-мистецька фундація Brovdi Art, яка підтримує талановиту молодь й популяризує її творчість.
У конкурсі три номінації — «Міський пейзаж», «Портрет» й «Імпровізація». За підсумками виконання конкурсних завдань журі визначить по три найкращі роботи у кожній категорії. Автори цих творів отримають грошову винагороду в розмірі 10 000 гривень. Крім дев’яти переможців в обов’язкових номінаціях, серед учасників оберуть лауреатів спеціальних відзнак та премій від офіційних партнерів конкурсу у вигляді запрошень на виставки, аукціони, майстер-класи та резиденції.
Найвищою відзнакою «Срібного мольберту» є Гран-прі від фундації Brovdi Art. Його володарями можуть стати від троє конкурсантів, які отримають гранти на подорож до одного з культурно-мистецьких центрів Європи — Більбао, Мадрида, Парижа, Відня, Рима або Мюнхена — де зможуть відвідати всесвітньо відомі музеї й галереї.
Всім учасникам конкурсу забезпечать проїзд до Ужгорода і назад, проживання і харчування , а також нададуть необхідні для роботи матеріали.
Надіслати заявку на участь у «Срібному мольберті» можна до 24 вересня включно. Зареєструватись онлайн та отримати детальнішу інформацію про умови конкурсу можна на сайті організаторів.