9 серпня 2021 року Російська Федерація подала до Міжнародного суду ООН контр-меморандум у справі, ініційованій Україною. У меморандумі від 12 червня 2018 року Україна стверджувала: Російська Федерація систематично порушує Міжнародну конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародну конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Про це йдеться у відповідній заяві МЗС України.

У листопаді 2019 року Міжнародний суд ООН ухвалив рішення, яким відкинув усі попередні заперечення Росії щодо наявності в суду юрисдикції, постановив розглядати претензії України по суті й наказав Росії надати пояснення по суті заявлених Україною вимог.

Російська Федерація стала першою державою за всю історію існування Міжнародного суду ООН, яка зобов’язана надати пояснення по суті заявлених претензій щодо порушень двох конвенцій:

— Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму; Росія має відповісти за бездіяльність у проведенні розслідування та не перешкоджання в постачанні грошей та зброї незаконним збройним формуванням на сході України, які залучені у здійснення терористичних актів, а саме: збиття літака MH-17, обстріли цивільного населення у Волновасі, Краматорську, Маріуполі та Авдіївці; організацію вибухів під час масових мирних зібрань у Харкові та інших містах;

— Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації; Росія має відповісти за проведення кампанії культурного знищення проти спільнот кримських татар та українців з часу окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь; має надати відповідь, чому вона не виконувала тимчасові заходи, які призначив суд понад чотири роки тому, зокрема вимогу про зняття перешкод діяльності Меджлісу на території півострова.

Наші дипломати не мають сумнівів, що всі відповіді та аргументи, заявлені Росією в її контр-меморандумі, суд визнає необґрунтованими.

А Україна й надалі докладно опрацьовуватиме і обстоюватиме свою позицію в межах судового процесу в Міжнародному суді ООН. У подальшому суд визначить, чи є необхідність подачі додаткових письмових документів, і встановить процесуальні терміни для наступних кроків.