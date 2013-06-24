Міжнародний суд ООН з 6 червня по 14 червня 2023 року проведе публічні слухання у справі щодо порушення Росією двох конвенцій – про боротьбу з фінансуванням тероризму та про заборону всіх форм расової дискримінації.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на пресреліз суду, слухання будуть присвячені розгляду справи по суті.

«Застосування Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про заборону всіх форм расової дискримінації (Україна проти Російської Федерації) – Суд проведе публічні слухання з вівторка, 6 червня по середу, 14 червня 2023 року», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Міжнародний суд ООН 8 листопада 2019 визнав свою юрисдикцію у справі щодо порушення Росією двох конвенцій. Суд також наголосив, що Україною були дотримані всі процесуальні досудові процедури. Це рішення означає, що Міжнародний суд ООН може перейти до розгляду справи по суті.

Україна 16 січня 2017 року подала до Міжнародного суду ООН позов проти Росії щодо порушення Конвенції про заборону фінансування тероризму та Конвенції про заборону расової дискримінації.

Звинувачення, висунуті Росії, включають: надання зброї та інших видів допомоги незаконним збройним формуванням; збиття літака “Малайзійських авіаліній” рейсу MH17; обстріли житлових районів Маріуполя та Краматорська; знищення цивільного пасажирського автобуса неподалік Волновахи; вибух під час мирного зібрання в Харкові; дискримінацію щодо української та кримськотатарської громад; заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу; хвилі зникнень, вбивства, самовільні обшуки, затримання; обмеження на викладання української й кримськотатарської мов.