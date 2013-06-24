Країни-члени Міжнародного транспортного форуму (ITF) та Україна разом працюватимуть у рамках «Групи спільних інтересів для України» (CIG4U) для відновлення зруйнованих війною транспортних систем та розвитку міжнародних торгових зв’язків. Про це повідомляє Урядовий портал.

CIG4U була створена під час візиту до Києва Міністра транспорту Литви Маріуса Скудоіса, Міністра інфраструктури Швеції Андреаса Карлсона та генерального секретаря ITF Янг Те Кіма. Група фінансуватиметься Литвою, Швецією та Канадою.

«Відбудова, модернізація, пошук нових логістичних шляхів – один з наших пріоритетів. Від цього залежить не тільки експорт, який є складовою відновлення української економіки. Від ритмічного та своєчасного товарообігу залежить стійкість світового добробуту. Я вдячний колегам з Міжнародного транспортного форуму за готовність спільно шукати практичні рішення тих викликів, з якими стикнулася Україна і надавати нам експертну підтримку у цьому напрямку», – прокоментував Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Група працюватиме за двома напрямками:

Координація підтримки матеріальних потреб, пов’язаних із транспортом. Група діятиме як платформа для обміну інформацією про транспортні та інфраструктурні потреби, визначені українським Урядом як термінові. CIG4U координуватиме підтримку для забезпечення цих потреб на міжнародному рівні.

Надання аналітичної підтримки відбудови транспортних сполучень. Група ініціюватиме огляди різних видів транспорту та сфер транспортного сектору України. Мета полягає в тому, щоб надати українському Уряду рекомендації, про реформування транспортної політики. Також передбачене визначення потенційних шляхів з’єднання України з її майбутніми торговими партнерами.

Загалом визначено близько 20 проектів, що будуть пріоритетними для України. Перший проект, який фінансується Канадою та виконується Секретаріатом ITF, визначить шляхи до сталого розвитку автомобільного та залізничного секторів вантажних перевезень України.

В рамках Міжнародного транспортного форуму Групи спільних інтересів – формат, у якому групи країн-членів працюють разом над темами, що становлять взаємний інтерес, за підтримки Секретаріату ITF. CIG4U працюватиме два роки з можливістю продовження цього терміну. Інші країни-члени ITF запрошуються приєднатися до CIG4U.